Die E3 in Los Angeles gilt gemeinhin als die wichtigste Fachmesse im Spiele-Business. Doch in diesem Jahr wird die Veranstaltung nicht nur für Fachbesucher geöffnet sein.

Die diesjährige E3 in Los Angeles im Juni wird nicht nur für Fachbesucher ihre Pforten öffnen. Wie nun angekündigt wurde, können erstmals auch Kunden bzw. allgemein Interessierte an der Messe teilnehmen.

Eine begrenzte Anzahl an sogenannten Consumer Passes werden ab dem 13. Februar in den Verkauf gehen. Die ersten 1.000 Tickets sollen dabei mit 149 US-Dollar zu Buche schlagen, die nächsten 14.000 Tickets werden dann für 249 Dollar über die Ladentheke gehen. Eine kleinere Auswahl an Endkunden wird also ebenfalls vor Ort Hand an die kommenden Top-Titel anlegen können. Daheimgebliebene können sich auf die gewohnt umfassende Berichterstattung bei Gameswelt verlassen.