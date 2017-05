So langsam aber sicher wird es wieder ernst: Mit der E3 steht die wichtigste Spielemesse des Jahres auf dem Programm und zahlreiche große Unternehmen stellen in Pressekonferenzen wieder ihre neuesten Hits vor. Wie verschaffen euch einen Überblick.

Ihr seid auch schon heiß auf die E3 und die zu erwartenden Neuvorstellungen? Dann liefern wir euch an dieser Stelle einen Fahrplan für die großen Pressekonferenzen anlässlich der Messe, die vom 12. bis 14. Juni 2017 in Los Angeles stattfindet. EA veranstaltet zudem bereits ab dem 10. Juni sein eigenes Sidekick-Event EA Play. Folglich wird Electronic Arts auch die erste Pressekonferenz zur E3 abhalten. Die genannten Uhrzeiten sind bereits die in hiesigen Gefilden maßgeblichen.

Samstag, 10. Juni 2017

21:00 Uhr - Electronic Arts (im Rahmen von EA Play)

Sonntag, 11. Juni 2017

23:00 Uhr - Microsoft

Montag, 12. Juni 2017

04:00 Uhr - Bethesda Softworks

20:00 Uhr - PC Gaming Show

22:00 Uhr - Ubisoft

Dienstag, 13. Juni 2017

03:00 Uhr - Sony

18:00 Uhr - Nintendo Direct: Spotlight E3 2017

Zur Vorbereitung könnt ihr hier bereits den ersten Teil unserer großen Vorschau zur E3 Electronic Entertainment Expo 2017 ansehen.