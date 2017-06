Morgen geht die E3 2017 zwar richtig los, aber schon heute ist der große Tag der Pressekonferenzen. Schaut mit uns alle Pressekonferenzen von Ubisoft, Sony und die PC Gaming Show und seid live dabei, wenn es endlich neue Infos zu Assassin's Creed, Far Cry 5, God of War, Uncharted und vielem mehr gibt.

Der Gameswelt-Livestream zur E3 2017 mit Dennis und Chris!

Der Montag platzt bekanntermaßen nur so vor Pressekonferenzen, auch wenn Microsoft mittlerweile den Sonntag vorzieht. Trotzdem blicken die Augen der Gamer gerade gespannt auf Ubisoft und Sony, die in den vergangenen Jahren im Rahmen ihrer Pressekonferenzen einige Überraschungen parat hielten. Die PC Gaming Show richtet sich primär an PC-Interessierte, sollte aber nicht minder spannend werden.

Bevor die großen Pressekonferenzen starten, begrüßen euch Dennis und Christian ab 17 Uhr im Livestream. Neben der ausführlichen Vorberichterstattung zu den Ereignissen des Tages bekommt ihr die neusten Videos zu den größten Spielen, die während der E3 eine wichtige Rolle spielen werden.

PC Gaming Show - Start: 19:00 Uhr

Der Rechenknecht erfreut sich als Spieleplattform wieder größerer Beliebtheit. In diesem Jahr findet zum dritten Mal die PC Gaming Show statt, die in diesem Jahr von Nvidia gesponsert wird. Viele Informationen gibt es nicht, aber E-Sport als auch Virtual Reality sollen im Fokus stehen. Zumindest versprechen die Veranstalter exklusive Ankündigungen und neue Trailer. Na immerhin!

Ubisoft-Pressekonferenz - Start: 3:00 Uhr

In den vergangenen Jahren bot Ubisoft stets eine unterhaltsame Show, die immer für Überraschungen gut war. In diesem Jahr dürfen sich Zuschauer auf neue Szenen zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe freuen, genauso wie auf Far Cry 5. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch endlich mal was zum neuen Assassin's Creed zu sehen. Fest steht schon jetzt: Ubisoft wird uns auf irgendeine Art und Weise wieder vom Hocker hauen.

Sony-Pressekonferenz - Start: 3:00 Uhr

Zumindest auf unserer Seite des Globus fängt der frühe Vogel den Wurm, wenn es darum geht, so bald wie möglich an die heißen Neuigkeiten rund um die PS4 zu kommen. Sony veranstaltet seine Konferenz ab 3:00 Uhr morgens deutscher Zeit. Ungefähr bis 4:30 Uhr wollen wir von näheren Infos zu God of War, Days Gone und vielleicht ein paar neuen Informationshäppchen weggeblasen worden sein. Hideo Kojimas Baby Death Stranding indes wird der Messe fernbleiben. Auch Gran Turismo Sport, Detroit: Become Human und Uncharted: The Lost Legacy sind zu erwartende Auftritte. Den Live Stream könnt ihr euch direkt hier ansehen.

Die E3 2017 bei Gameswelt

Wollt ihr unsere Meinung zu den E3-Ankündigungen hören und selbst mitdiskutieren, könnt ihr auch unsere Livestreams auf Twitch (www.gwlive.de) ansehen, kommentiert von Dennis und Chris. Natürlich werden wir bei Gameswelt die ganze Woche über die E3 in Los Angeles für euch mitverfolgen. Freut euch auf unterhaltsame Livestreams von Samstag bis Donnerstag. Wir zeigen euch das neueste Gameplay zu den vielversprechendsten Titeln und wir quatschen regelmäßig mit Felix, Hoppi, Flo sowie Kuro, die vor Ort die neuesten Spiele anzocken und mit den Entwicklern quatschen werden. Mit unseren Livestreams seid ihr jederzeit informiert.