In den vergangenen beiden Jahren fand auf der E3 2017 jeweils die PC Gaming Show statt. Diese kehrt nun auch ein drittes Jahr in Folge zurück.

Im Rahmen der PC Gaming Show richtete sich der Fokus verschiedener Entwickler und Publisher auf kommende PC-Spiele. Das wird auch im kommenden Monat Juni in diesem Jahr wieder so sein, denn mittlerweile wurde die dritte aufeinanderfolgende Ausgabe der Show für die E3 2017 bestätigt. Das gaben die Organisatoren PC Gamer nun bekannt.

Die PC Gaming Show wird in diesem Jahr am 12. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit im Theater des Ace Hotel in Los Angeles stattfinden; bei uns wird es dann 19:00 Uhr abends sein. PC Gamer wählte damit das Zeitfenster, das sonst traditionell dem Xbox E3 Briefing vorbehalten war. Microsoft ist in diesem Jahr von Montag auf Sonntag, den 11. Juni umgezogen.

Gastgeber auf der PC Gaming Show wird Sean "Day9" Plott sein. Statt wie in den vergangenen beiden Jahren AMD wird dieses Mal aber Konkurrent Intel der Sponsor der Veranstaltung sein. Weitere Sponsoren sind Bohemia Interactive, Cygames, Nexon und Tripwire Interactive, die sich vermutlich die Ehre geben werden. Die Show wird auch per Livestream ins Netz übertragen.