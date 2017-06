Es ist so weit. Mit der EA Play eröffnet Electronic Arts schon vorab die E3. In unserem Live-Ticker verpasst ihr keine wichtigen Infos.

22:30 Uhr: Schluss, aus, das war's

Das war es. Viel Pflicht, wenig Kür. Mal sehen, was EA noch auf den PKs der Konsolenhersteller zu zeigen hat. Das war heute wenig überwältigend.

22:05 Uhr: Ein Paradoxon?

Klonkrieger UND Kampfdroiden gleichzeitig auf Naboo? Diese Schlacht hätten wir gerne näher erläutert, denn im Filmkanon kommt sie nicht vor und macht auf den ersten Blick wenig Sinn.

21:56 Uhr: John Boyega schaltet sich ein

Tolle Nachricht: Finn und Captain Phasma werden als kostenloser Post-Launch DLC noch 2017 nachgereicht. EA macht sein Versprechen war und verfolgt eine gänzlich andere DLC-Politik als beim Vorgänger. Viele weitere zusätzliche Inhalte für die kommenden Jahre werden in Aussicht gestellt. Klar, genügend Filme, die Anlass dazu geben, sind ja in Aussicht.

Jetzt ist es Zeit für die ersten Live-Gameplay-Szenen aus der Karte "Angriff auf Theed".

21:47 Uhr: Star Wars: Battlefront II

Endlich eines der Highlights des Abends. Star Wars: Battlefront II betritt mit einigen Sturmtrupplern die Bühne. Offenbar hat Finn-Darsteller John Boyega viel Einfluss darauf gehabt, dass der zweite Teil, der Star-Wars-Massenschlachten den verdienten Story-Modus erhält. Er wird das Aushängeschild des am 17. November erscheinenden DICE-Titels sein.

Star Wars: Battlefront II - E3 2017 Gameplay Trailer DICE hat im Rahmen der EA-Play-Pressekonferenz nun den ersten Gameplay-Trailer zu Star Wars: Battlefront II veröffentlicht.

Aber natürlich ist der Multiplayer der zentrale Modus sein. Eigentlich wollte das schwedische Studio Gameplay zeigen. Stattdessen gibt es überwiegend CG-Bilder. Sieht trotzdem fantastisch aus.. Sogar die Naboo-Map "Angriff auf Theed" aus Episode 1 macht richtig Bock auf ausgedehnte Mehrspielerpartien.

21:42 Uhr: NBA Live 18

Weiter geht es mit den alljährlichen Veröffentlichungen. NBA Live 18 räumt EA so viel Zeit ein, wie bisher noch keinem Spiel während dieses Abends. Eine kostenlose Demo wird im August veröffentlicht.

NBA Live 18 - E3 2017 Announcement Trailer Electronic Arts und EA Sports wagen einen neuen Anlauf und haben NBA Live 18 offiziell angekündigt und auch anhand eines Trailers gezeigt.

21:39 Uhr: One More Thing



Uiuiui, was kommt jetzt? Eine brandneue IP von BioWare. Das ganze wieder in EAs eigener Frostbyte Engine. Anthem sieht ein wenig nach Titanfall, Mass Effect und ELEX in einer postapokalyptischen Welt aus. Sieht gut aus. Für die volle Enthüllung müssen wir uns allerdings bis zur Microsoft-PK gedulden.

Anthem - E3 2017 Announcement Teaser Trailer BioWare hat mit Anthem seine neue Sci-Fi-Marke vorgestellt; außer dem Teaser sind Details bis dato aber noch Mangelware.

21:30 Uhr: A Way Out

Endlich mal was abseits vom Standardprogramm. A Way Out ist ein Koop-Spiel, in dem ihr als zwei Brüder Abenteuer ganz im Stile von Uncharted erlebt. Der Vergleich ist gar nicht weit hergeholt. Sowohl das Gameplay als auch einer der Hauptcharaktere (dessen Nase der Verfasser dieser Zeilen gerne voller Pfennige hätte) lassen die Inspirationsquelle von Naughty Dog etwas erkennen. Erkundung, Autofahrten und Action werden zentrale Elemente. Oft werden die Geschehnisse der Brüder im Splitscreen dargestellt. Während einer gerade in einer Cutscene steckt, kann der andere sich gerade frei um diese Szene herum bewegen. Sieht ziemlich innovativ aus. A Way Out erscheint Anfang 2018.

A Way Out - E3 2017 Gameplay Trailer Hier könnt ihr euch erste Spielszenen aus dem neu angekündigten Action-Adventure A Way Out ansehen.

21:23 Uhr: Need for Speed: Payback

Fußball wurde ebenso schnell abgefrühstückt, wie die bisherigen Titel. Jetzt sind wir beim neuen Need for Speed angelangt. Payback bietet die Möglichkeit, seine Fahrzeuge umfangreich zu individualisieren. Kleines Highlight: Offenbar könnt ihr auch mit einem Käfer in die Straßen-Action starten. Im neuen Trailer sieht es ganz danach aus als würde Need for Speed: Payback stark auf gescriptete Missionen setzen. Alle 30 Sekunden eine Cutscene? Naja.

Need for Speed: Payback - E3 2017 Gameplay Trailer Hier könnt ihr euch die ersten Spielszenen aus dem neuen Need for Speed: Payback ansehen.

21:16 Uhr: FIFA 18



Bisher haben wir mehr Menschen, die Spaß mit EA-Spielen haben gesehen als EA-Spiele selbst. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Kandidaten aus dem Pflichtprogramm: FIFA 18 präsentiert sich in einem kurzen Trailer, der den grafischen Sprung vom Vorgänger zeigt. Kommt Cristiano Ronaldo noch? Nö, offenbar nicht. Vielleicht muss er gerade ein neues Metallantlitz seiner selbst enthüllen. Wer aber zurückkehrt ist Alex Hunter. Er wird erneut den Journey-Modus vorantreiben.

FIFA 18 - E3 2017 The Journey: Hunter Returns Trailer In FIFA 18 wird die Geschichte von Alex Hunter in einem weiteren Story-Modus fortgesetzt.

21:10 Uhr: Battlefield 1

Erst mal frisches Futter für den Shooter-Star des letzten Jahres. Battlefield 1 bekommt den DLC In the Name of the Tsar spendiert. Insgesamt acht neue Maps, darunter Nivelle Nights und Prise de Tahure, die Russische Armee und weibliche Soldaten sind mit an Bord. Ein kurzer Trailer arniert das Päckchen.

Battlefield 1 - E3 2017 In the Name of the Tsar DLC Trailer Electronic Arts hat auf der EA-Play-Konferenz den neuen DLC "In the Name of the Tsar" ausführlicher gezeigt.

21:03 Uhr: Madden 18

Viel Drama, ein bisschen Sport. Mit einem Trailer zu Madden eröffnet EA seine eigene kleine Messe. Sieht ganz nach einem Story-lastigen Karrieremodus aus.

Noch eine Minute. Gleich ist es soweit. Star Wars: Battlefront II, Fifa 18 und die ein oder ander Überraschung. Worauf freut ihr euch am meisten?

