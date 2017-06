Alle Infos zu Star Wars, FIFA, Need for Speed

Am Samstag eröffnet Branchenriese Electronic Arts den E3-Zirkus. Damit ihr den Überblick behaltet, was ihr drei Tage vor dem eigentlichen ersten offiziellen Messetag auf keinen Fall verpassen solltet, verraten wir euch, wann Electronic Arts was wie zeigt.

Der Gameswelt-Livestream zur E3 2017 mit Dennis und Chris!

Moment Mal, gingen die Pressekonferenzen in den vergangenen Jahren nicht normalerweise erst am Montag los, in einigen Ausnahmen vielleicht mal am Sonntag? Ja, das stimmt. Doch die Dinge ändern sich und man muss mit der Zeit gehen, sonst muss man mit der Zeit gehen. Electronic Arts ist zwar kein richtiger Bestandteil mehr der Electronic Entertainment Expo, das Unternehmen macht aber im Rahmen der Messewoche sein eigenes Ding.

Live-Video von EA auf www.twitch.tv anzeigen

Ab 18 Uhr werden Dennis und Chris in der umfangreichen E3-Vorschau die größten Highlights und spannendsten Spiele besprechen, die während der E3 2017 im Rampenlicht stehen könnten.

EA PLAY - Start: 21 Uhr

Bereits 2016 zelebrierte Electronic Arts mit EA Play Neuankündigungen und aktuelle Projekte. Dieses Jahr wird die Veranstaltung um einen Tag nach vorne gerückt. Am Samstag eröffnet eine Pressekonferenz das mehrtägige EA-Event, die hierzulande um 21 Uhr beginnt. Chris und Dennis werden für euch natürlich die Pressekonferenz kommentieren. Während Star Wars: Battlefront II eine sichere Bank ist und mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit auch via Gameplay-Demo vorgestellt wird, stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch andere Star-Wars-Titel ein wenig Zeit im Rampenlicht genießen dürfen.

Das vor kurzem angekündigte Need For Speed: Payback ist ebenfalls mit von der Partie, genauso wie neue Inhalte zu Battlefield 1 und Titanfall 2. Abgesehen davon stehen auch die Sportspiele von EA Sports im Vordergrund. Sowohl FIFA 18, Madden NFL 18 und NBA Live 18 werden garantiert der versammelten Journaille vor Ort, als auch den Zuschauern vor den Bildschirmen näher gebracht.

Live-Video von Gameswelt auf www.twitch.tv anzeigen

Die E3 2017 bei Gameswelt

Wollt ihr unsere Meinung zu den E3-Ankündigungen hören und selbst mitdiskutieren, könnt ihr auch unsere Livestreams auf Twitch (www.gwlive.de) ansehen, kommentiert von Dennis und Chris. Natürlich werden wir bei Gameswelt die ganze Woche über die E3 in Los Angeles für euch mitverfolgen. Freut euch auf unterhaltsame Livestreams von Samstag bis Donnerstag. Wir zeigen euch das neueste Gameplay zu den vielversprechendsten Titeln und wir quatschen regelmäßig mit Felix, Hoppi, Flo sowie Kuro, die vor Ort die neuesten Spiele anzocken und mit den Entwicklern quatschen werden. Mit unseren Livestreams seid ihr jederzeit informiert.