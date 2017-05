Auch in diesem Jahr sind wir für euch wieder auf der E3 in Los Angeles am Start, wenn sich die Publisher gegenseitig mit ihren großen Shows übertreffen und ihre neuen Spiele ankündigen. Alle Pressekonferenzen könnt ihr zusammen mit uns im Livestream verfolgen. In unserer Übersicht erfahrt ihr, wann unsere Übertragungen beginnen, wann die Pressekonferenzen starten und welche Spiele höchstwahrscheinlich zu sehen sind.

Dein Terminplan für den E3 GWLive Stream:

Samstag, 10. Juni

18:00 Uhr: Electronic Arts

Beginn der Pressekonferenz: 21:00 Uhr

Diese Spiele erwarten wir:

Star Wars: Battlefront II

Need for Speed

Battlefield 1 DLC: The Name Of The Tsar

FIFA 18

Madden NFL 18

NBA Live 18

Sonntag, 11. Juni

21:30 Uhr: Microsoft

Beginn der Pressekonferenz: 23:00 Uhr

Diese Spiele erwarten wir:

Call of Duty: WWII

Crackdown 3

State of Decay 2

Sea of Thieves

Cuphead

Mittelerde: Mordors Schatten

3:30 Uhr: Bethesda

Kein GWLive-Stream

Diese Spiele erwarten wir:

Fallout VR

Doom VR

Wolfenstein: New Colossus

Montag, 12. Juni

17:00 Uhr: PC Gaming Show

Beginn der Pressekonferenz: 19:00 Uhr

Diese Spiele erwarten wir:

Total War: Warhammer 2

Star Citizen

HTC Vive

Oculus Rift

Destiny 2

viele Überraschungen

22:00 Uhr: Ubisoft

Diese Spiele erwarten wir:

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Far Cry 5

Assassin's Creed

Just Dance 2018

The Crew 2

3:00 Uhr: Sony

Diese Spiele erwarten wir:

Knack 2

Uncharted: The Lost Legacy

Detroit: Become Human

Gran Turismo Sport

God of War

Death Stranding

Destiny 2

Days Gone

Dienstag, 13. Juni

18:00 Uhr: Nintendo

Diese Spiele erwarten wir:

Super Mario Odyssey

Splatoon 2

ARMS

Xenoblade Chronicles 2

Fire Emblem: Warriors

Mario & Raving Rabbids

Die volle Dröhnung E3 auf GamesweltLIVE

Wir berichten live von der E3 2017: Seid mit dabei, wenn die Publlisher ihre neuen Games ankündigen, schaut euch als erste die fettesten Trailer zu euren Lieblingsspielen an und diskutiert mit uns über die neuesten Trends, größten Fails und spektakulärsten Überraschungen bei GamesweltLIVE auf Twitch.