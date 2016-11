Dynasty Warriors: Godseekers kommt nach Europa. Der Publisher Koei Tecmo hat einen Termin für das kommende Jahr bekanntgegeben.

Der Publisher Koei Tecmo hat Dynasty Warriors: Godseekers für Europa angekündigt. Das strategische Rollenspiel erschien in Japan bereits am 3. August und kommt im nächsten Jahr auch zu uns. Der Titel beinhaltet sowohl bekannte als auch zwei neue Charaktere aus dem Dynasty-Warriors-Universum. Es handelt sich um Lixia, welche magische Kräfte besitzt und Jahrhunderte in einem Eiskäfig gefangen war und um Lei Bin, ein Kindheitsfreund von Zhao Yun.

Dynasty Warriors: Godseekers erscheint am 1. Februar 2017 digital für PlayStation 4 und PlayStation Vita. In Japan wurde der Titel auch für die PlayStation 3 veröffentlicht. Hierzulande werden Besitzer der Last-Gen-Console nicht mehr das Vergnügen haben.