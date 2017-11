Die Actionreihe Dynasty Warriors hat sich längst auch in hiesigen Gefilden etabliert. Fans von fernöstlichen Spielen dürfen sich in absehbarer Zeit nun auf den nächsten Ableger freuen.

Koei Tecmo hat nun Nägel mit Köpfen gemacht, was das Release-Datum des neuen Dynasty Warrios 9 in hiesigen Gefilden anbelangt. Bis dato war das neue Spiel zwar für den europäischen Markt bestätigt, jedoch noch nicht konkret terminiert worden.

Das hat sich nun geändert! In einer Pressemeldung kündigte der Publisher an, dass Dynasty Warriors 9 ab dem 13. Februar 2018 hierzulande erhältlich sein soll. Der neueste Teil der Actionreihe erscheint dann für PlayStation 4 und Xbox One.

Wie gewohnt erwarten euch wieder historische Ereignisse und Figuren, die ihr auf verschiedene Arten über diverse Schlüssel- und Neben-Events verfolgen könnt. Die Geschichte der Drei Königreiche wird in über zehn Kapiteln erzählt, die jeweils Veränderungen der Machtverhältnisse und die damit verbundenen Möglichkeiten widerspiegeln. Jedes Kapitel lässt euch tiefer in die politischen und militärischen Machenschaften der jeweiligen Ära eintauchen, beginnend mit dem Aufstand der Gelben Turban bis zum Zusammenschluss Chinas.