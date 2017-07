Techland, die Macher von Dying Light oder Call of Juarez, haben mit Gemly nun eine eigene Vertriebsplattform gestartet.

Das Entwicklerstudio aus Polen, das auch als Publisher fungiert, wird damit in direkte Konkurrenz zu Steam oder auch GOG.com treten, wenngleich man sich vornehmlich auch auf die Veröffentlichung eigener Inhalte via Gemly konzentrieren wird.

Dennoch hat man bereits auch Produkte von Drittanbietern im Angebot, wenngleich die Palette verglichen mit der schon etablierten Konkurrenz deutlich kleiner ausfällt. Neben dem hauseigenen Dying Light: The Following gibt es beispielsweise auch Torment: Tides of Numenera sowie Titel von SEGA, Warner Bros. Interactive Entertainment, Tripwire Interactive, Harebrained Schemes und weiteren auf Gemly zu kaufen. Was die Plattformen betrifft, so fokussiert sich Gemly auf den Verkauf von PC-, Linux- und Mac-Titeln.

In den offiziellen FAQ führt Techland weiter aus, dass man über Gemly auch exklusive Inhalte für Techland- und Techland-Publishing-Titel anbieten wird. Zudem wird es in Zukunft von Hand ausgewählte Spiele von als Partner fungierende Entwickler und Publisher geben. Ansonsten verspricht man hohe Standards, insbesondere auch was die Sicherheit von Bezahlungsvorgängen anbelangt. Alle Spiele über Gemly entstammen legalen Quellen.

Zum Gemly-Launch gibt es auch direkt einen ersten DLC zu Dying Light, der "Reinforcements" heißt und schwer bewaffenete Soldaten und eine neue Zombie-Mutation im Spiel unterbringt. Auch eine neue Waffe ist exklusiv über den Dienst erhältlich.