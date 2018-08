Dying Light: Bad Blood, das Battle-Royale-Game von Techland, wird bald via Steam-Early-Access für PC erscheinen. Der Standalone-Multiplayer-Titel verbindet PVE- und PvP mit den Mechaniken von Dying Light.

Ab September könnt ihr Dying Light: Bad Blood in einem frühen Stadium testen und Feedback in die Entwicklung einfließen zu lassen. Der Battle-Royale-Standalone-Ableger zu Dying Light wird in in der Early-Access-Phase ein Founder’s Pack anbieten, das den Vorabzugang zum Spiel ermöglicht und speziellen In-Game-Content bietet. 19,99 Dollar bringen euch In-Game-Währung und -Items, darunter den Founder´s Pass mit drei legendären Skins, die während der ersten drei Monate nach dem Early-Access-Launch veröffentlicht werden.

In der kommenden Zeit wird das Spiel durch kostenlose Content-Updates um neue Karten und Modi erweitert. Die aus dem ersten Dying Light bekannten Supply-Drops, die In-Game-Items bringen, sind ebenfalls dabei. Dying Light: Bad Blood ist als Free-to-Play-Game für PC und Konsolen geplant, der Übergang zu diesem Model findet mit dem Abschluss der Early-Access-Phase statt.

In Bad Blood kämpft ihr in einer Stadt voller Infizierter ums Überleben. Statt 50 oder 100 Spielern geht es hier allerdings um das Überleben von zwölf Spielern. Um die anderen zu überlisten, gilt es, nach Waffen zu suchen, Zombie-Schwärme zu besiegen, im Level zu steigen sowie fortgeschrittene Parkour-Bewegungen mit harten Nahkampffertigkeiten zu verbinden.

Das aus Dying Light bekannte First-Person-Kampfsystem bietet neue Moves und Waffen. Die PvP- und PvE-Elemente laufen ab, wenn Spieler Zombie-Schwärme zerstören, um Butproben zu sammeln und den Charakter aufzuleveln. Bis zum 22. August um 22:00 Uhr CEST könnt ihr euch auf der offiziellen Website anmelden, um euch zum Global Playtest anzumelden. Eure Fortschritte werden später auch in die Early-Access-Version übertragen.