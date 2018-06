Auf der Microsoft-Pressekonferenz zur diesjährigen E3 wurde das Zombie-Sequel Dying Light 2 angekündigt. Im Rahmen der Messe wurden anschließend weitere Details und Infohappen preisgegeben.

Eines der größten Features des Sequels wird der Tag-Nacht-Zyklus sein, zu dem man erst in den kommenden Monaten noch wirklich handfestere Details offenbaren möchte. Das hat auch einen Grund, denn wie Creative Director Adrian Ciszweksi betonte, wird dieses Feature derzeit noch "massiven Änderungen "unterzogen. Zudem sei dieses so groß, dass dieses "ein Thema für eine komplette Konferenz" sei.

Demnach soll die Nacht künftig nicht mehr so einengend sein wie bisher, sondern vielmehr in vielen Spielbereichen auch eine Möglichkeit darstellen, Dinge anders anzugehen, beispielsweise in Sachen Kämpfe, Quests und mehr. Der Tag ist spielerisch eher auf die Menschen ausgelegt, die Nacht auf die Zombies. Wer in der Nacht loszieht, wird mehr Kampfgelegenheiten haben. Am Tag trefft ihr hingegen auf Degenerierte, also größere und härtere Gegner. Diese haben sich in den 15 Jahren seit dem Ausbruch im ersten Spiel mit den Gegebenheiten engagiert und sich angepasst.

Die Karte ist sage und schreibe vier Mal größer als im ersten Dying Light. Dabei ist nicht nur das erste Hauptspiel in die Betrachtung einbezogen, sondern auch die Erweiterung "The Following". Es wird Stadteile mit mehr Gegnern geben, in anderen dagegen haben sich mehr menschliche Fraktionen niedergelassen. Infizierte leben in ihren eigenen Unterkünften, die während des Tages schwer zu finden sein werden. Wer diese bei Nacht sucht, geht ein größeres Risiko ein, wird aber dafür auch besonders belohnt. Bei der Erkundung wird das Parkour-Element eine wichtige Rolle spielen, weil viele dieser Unterschlüpfe teilweise zerstört sind.

Dying Light 2 befindet sich für PC, PS4 und Xbox One in Arbeit.