Die Veröffentlichung von Dungeons 3 am 13. Oktober 2017 rückt immer näher. Wer vorab zuschlägt, kann sich nun zumindest via Steam sogar eine Gratis-Vollversion eines anderen Titels sichern. Wir verraten euch, was hinter dem Angebot steckt.

Wie heute in einer Pressemeldung angekündigt wurde, profitieren Vorbesteller von Dungeons 3 bei Steam nun auf eine besondere Art und Weise. Wer frühzeitig eine Woche vor dem Release den neuesten Teil der Strategiereihe kauft, der kann sich nun auch noh ein Gratis-Spiel sichern.

Dabei handelt es sich um den Vorgänger Dungeons 2, den ihr also bis zum 13. Oktober quasi als Einstimmung auf den neuen Teil schon einmal zocken könnt. Darüber hinaus gelten auch die weiteren Vorbesteller-Boni fort. Demnach gibt es auf den Kaufpreis immer noch einen Nachlass von 15 Prozent, den digitalen Soundtrack, den DLC "Horde Thronsaal" sowie den sofortigen Zugriff auf die Beta von Dungeons 3.

Wer Dungeons 2 bereits in seiner Steam-Bibliothek führt, der kann die digitale Spielversion auch kostenlos an einen Freund verschenken. Ebenfalls erwähnenswert: Wer zuvor bereits Dungeons 3 vorbestellt hatte, erhält Dungeons 2 nun ebenfalls noch kostenlos obendrauf.