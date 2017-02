Neuer Serienableger kommt in diesem Jahr

In Dungeons 3 dürft ihr euch mal wieder in die Gewölbe begeben, um Fantasy-geladene Schlachten zu schlagen. Ein entsprechend neuer Teil wurde nun offiziell angekündigt.

Entwickler Realmforge und Publisher Kalypso Media bauen auf den bisherigen Erfolg der Franchise auf und haben mit Dungeons 3 nun einen neuen Teil der Strategie-Simulation in den tiefen Gewölben angekündigt. Dieses Mal müsst ihr den Bösen zum Sieg verhelfen und für die Dunkelelfenpriesterin Thalya die Welt erobern.

Der neue Teil der Reihe wird für PS4, Xbox One, PC, Mac und Linux im Herbst 2017 erscheinen. Damit feiert die Reihe auch ihre Premiere auf einer Microsoft-Konsole; eine erste spielbare Version wird es schon in Kürze auf der Game Developers Conference in San Francisco zu sehen geben.

Natürlich wird Dungeons 3 gegenüber den Vorgängern - wie das für Nachfolger üblich ist - umfangreicher ausfallen und weiter verbessert. Euch erwarten eine umfangreichere Einzelspieler-Kampagne mit 20 Missionen und über 20 Stunden Spielzeit, neuerdings ein Koop-Modus für zwei Spieler, zufallsgenerierte Karten im Skirmish-Modus, ein Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler, mehr Räume, neue Fähigkeiten und mehr.