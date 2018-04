Das Strategiespiel Dungeons 3 ist bereits seit Oktober vergangenen Jahres erhältlich, aber trotzdem gibt es weiterhin frische Inhalte. Wir verraten euch, was euch im jüngst veröffentlichten dritten DLC erwartet.

Am gestrigen Freitag ist pünktlich zum Start in das Wochenende der neue DLC "Lords of the Kings" für das Strategiespiel Dungeons 3 veröffentlicht worden. Der dritte Zusatzinhalt zum Titel wartet insoweit mit einer dicken Überraschung auf, als dass der eigentlich böse Dungeon-Lords nun auch auf der Heldenseite kämpft.

Der Hintergrund: Der gute und gar nicht so große König Arcturus kehrt von einer Quest mit dem heiligen Gral im Schlepptau zurück, nur um festzustellen, dass jemand seine Stadt (und den Rest des Königreichs) verwüstet hat. Sofort macht er sich daran, seine Ländereien zurückzuerobern. Doch hat er die Rechnung ohne das Böse gemacht.

Ihr greift zunächst noch König Arcturus unter die Arme, wechselt dann jedoch zurück zur bösen Seite, um mit Hilfe von konvertierten Helden den Boden mit den Truppen des Guten aufzuwischen. Kostenpunkt für den DLC: 4,99 Euro auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One.

Die Features von "Lord of the Kings" noch einmal im Überblick:

3 komplett vertonte, herausfordernde Kampagnen-Karten

3 neue Evil-Hubs

Neuer Bossgegner: König Arcturus

Neue Wandverkleidung für den Dungeon