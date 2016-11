Auf den Game Awards 2016 wird es ganz offiziell eine Ankündigung mit Bezug auf Duke Nukem geben. Ein neuer Teil? Ein Duke-Nukem-Crossover mit Gears of War? Das alles ist nach den neuesten Aussagen von Randy Pitchford, CEO bei Gearox, möglich.

Randy Pitchford, seines Zeichens CEO von Gearbox, hat auf Twitter eine Andeutung gemacht, die recht eindeutig auf eine Ankündigung zu Duke Nukem hinweist. Auf die Frage eines Twitter-Nutzes über ein neues Spiels aus der Serie antwortete Pitchford, dass Gearbox plane, etwas am 1. Dezember anzukündigen. Es trifft sich, dass dieses Datum mit dem Veranstaltungstag der Game Awards 2016 zusammenfällt. Eine Enthüllung während der Veranstaltung dürfte also so gut wie sicher sein.

Im Scherz hatte der Twitter-Nutzer @DuvalMagic über ein Crossover aus Gears of War und Duke Nukem gesprochen. Die Vereinigung beider Spiele scheint seit dem Run-the-Jewels-DLC für Gears of War 4 weit weniger unwahrscheinlich. Duke scheint als Charakter für den Gears-Multiplayer auch nicht allzu abwegig zu sein. Aber vermutlich handelt es sich um eine reine Duke-Nukem-Ankündigung. Vielleicht handelt es sich aber auch um Borderlands 3 und Pitchford wollte nur eine Gelegenheit nutzen, auf die Ankündigung eines gewünschten Titels aufmerksam zu machen.

@Alex_Everatt On December 1st, we are announcing something you might really enjoy :)