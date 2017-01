Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat im Rahmen einer Kurzinfo nun ihren Rechenschaftsbericht für den Januar 2017 abgelegt. Auch für PC- und Videospieler ist das von Interesse.

So kommuniziert die Behörde nun auch ganz offiziell, dass Gears of War 2 nicht mehr auf dem Index steht und damit auch in Deutschland verkauft werden darf. Darüber hatten wir im Monatsverlauf bereits berichtet. Der Bericht ist aber noch an anderer Stelle für Spieler interessant.

Während man auf neue Indizierungen im Spielebereich verzichtet hat, wurde auch der Klassiker Duke Nukem 3D vom berühmt-berüchtigten Index genommen. Der Shooter von 3D Realms darf nun in Deutschland angeboten werden. Dieser Schritt betrifft nicht nur die Vollversion des Spiels, sondern auch das Plutonium Pack.