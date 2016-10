Die Evolution Studios verabschieden sich mit einem umfangreichen kostenlosen Update für das PS4-Rennspiel von der Entwicklerbühne.

Das Rennspiel DriveClub blickt nicht unbedingt auf die schönste Entstehungs- und Lebenszeit zurück: Ursprünglich zum Launch der PS4, also November 2013, in Aussicht gestellt, verzögerte sich der Release immer weiter, bis es schließlich im Oktober 2014 endlich soweit war. Doch dann fehlten wichtige Features immer noch, die im Laufe der Zeit per Patch nachgeliefert werden mussten. Am Ende schloss Sony Entwickler Evolution Studios auch deshalb.

Zum Abschlied gibt es laut Eurogamer jetzt allerdings nochmal ein dickes kostenloses Update für DriveClub. Dieses ergänzt den Racer nämlich um 15 kostenlose Sterecken, die allesamt dessen unlängst veröffentlichtem VR-Ableger entnommen wurden. Obendrauf ist das Update mit 5,75 GB auch noch überschaubar und kann damit halbwegs schnell heruntergeladen werden.

Mit einer Träne im Knopfloch verabschieden sich die Entwickler dann auch in den Patch-Notes und danken für den Support der Fans im Laufe der Jahre. Und eigentlich ist es auch genau der richtige Moment, denn mit einem so großzügigen finalen Update werden wir die Evolution Studios in guter Erinnerung behalten, auch wenn vorher bei DriveClub bestimmt nicht alles rund lief.