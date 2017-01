Am kommenden Wochenende wird die Leipziger Messe erneut zum Mekka für tausende Gaming-Enthusiasten aus dem In- und Ausland, wenn die DreamHack Leipzig in die zweite Runde geht. Auf euch warten eSports-Turniere, der Ausstellungsbereich DreamExpo, Deutschlands größte LAN-Party, eine Stream Area mit Deutschlands Streamer-Elite, ein großer Pokémon-Bereich und ein vollgepacktes Event-Programm.

eSports-Fans kommen zur DreamHack Leipzig voll auf ihre Kosten. Die internationale Turnierreihe DreamHack Open startet ins neue Jahr mit CS:GO und Preisgeldern von insgesamt 100.000 US-Dollar. Sechs Teams wurden entsprechend ihres Rangs und ihrer Ergebnisse im vergangenen Jahr direkt eingeladen: Heroic, FlipSid3, LDLC, Vega Squadron, fnatic academy und Rogue. Dazu gesellen sich zwei neu gegründete Teams, die eine Wildcard erhalten haben. Dabei handelt es sich um Maikeleles neues Team qwerty und BIG, die vom eSports-Veteranen gob b angeführt werden. Fatih „gob b“ Dayik erhielt 2015 als erster deutscher CS:GO-Spieler einen Vollzeit-Profivertrag.

Auch für Pokémon-Fans wird ein spannendes Programm geboten. Im Rahmen des Festivals finden die Pokémon Regional Championships statt, die nach den Pokémon International Championships die größten Turnierevents rund um die weltweit beliebten Spiele bilden. Im Gegensatz zur gesamten DreamHack Leipzig, bei der ein Mindestalter von 16 Jahren (beziehungsweise 18 Jahren für den LAN-Bereich) notwendig ist, steht der Pokémon-Bereich allen Altersgruppen offen. Unter 14-Jährige benötigen einen Erziehungsbeauftragten, der sie begleitet. Ihr könnt ein separates Ticket kaufen, das ausschließlich den Zutritt zum Pokémon-Bereich ermöglicht.

Auf der DreamExpo präsentieren zahlreiche Aussteller die neueste Hard- und Software sowie PC-Zubehör und Gaming-Merchandise. An den Ständen erwarten euch außerdem verschiedene Events und Aktionen. Vor allem XMG als Mitorganisator der DreamHack Leipzig und die weiteren Partner Amazon.de und Ballistix trumpfen groß auf.

In Halle 4 feiern 1.500 Gamer von Freitagmorgen bis Sonntagnachmittag die größte LAN-Party Deutschlands. Im Laufe des Festivals finden in der LAN zahlreiche Turniere statt. Einige Finalspiele werden am Sonntag auf der Event Stage ausgetragen. Zu den Turnierspielen zählen unter anderem FIFA 17, CS:GO, League of Legends, Rocket League, Counter-Strike 1.6, Blobby Volley, Command & Conquer und viele mehr.