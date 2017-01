Dreamfall Chapters: The Longest Journey

Im Dezember wurden Konsolenumsetzungen von Dreamfall Chapters für PS4 und Xbox One angekündigt und mit einem Erscheinungstermin versehen. Nun gibt es auch interessante Neuigkeiten für Inhaber der PC-Fassung.

Ab dem 24. März 2017 soll Dreamfall Chapters: The Longest Journey für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein (wir berichteten). Die Konsolenversion wird eine aufgebohrte Variante des Originals sein. Davon profitieren dann auch PC-Gamer.

Wie nun bestätigt wurde, werden die Verbesserungen der Enhanced Edition den Käufern der PC-Fassung per Update kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auf dem PC trägt das Ganze den Namen Final Cut; die Veröffentlichung soll zeitgleich zum Konsolen-Release erfolgen. Auch Käufer der bisherigen PC-Fassung kommen daher in den Genuss der Optimierungen in Sachen Gameplay, Gestaltung, Animationen, Musik, Soundeffekte, Shader und Ausleuchtung.