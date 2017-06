Seit einiger Zeit läuft ja die Beta-Testphase in Dreadnought. Nun haben die Macher dem Titel einen frischen Koop-Modus spendiert.

Grey Box, Six Foot und der unabhängige Entwickler Yager haben heute einen neuen Spielmodus für die Beta von Dreadnought verfügbar gemacht. In der PS4-exklusiven Closed Beta könnt ihr euch im klassenbasierten Raumschiff-Kampfspiel in den neuen kooperativen Havoc-Modus stürzen.

Dieser Modus ist exklusiv für die PS4 zu haben und verlangt es drei Spielern ab, möglichst lange gegen beständig stärker werdende Gegnerwellen durchzuhalten und die Scavs-Fraktion zu bezwingen. Diese verfügt über eigene, spezielle Raumschiffe. Statt mit der eigenen vorgefertigten Flotte ins Gefecht zu ziehen, werden die Schiffe vor jedem Match ausgewählt und können nach und nach durch Upgrades verbessert werden. Der Havoc-Modus steht zunächst auf den neuen Karten "Xanthe" und "Hekate" bereit.

Die Registrierung für die geschlossene PS4-Beta ist weiter über die offizielle Webseite möglich. Sofortigen Zugang könnt ihr euch durch den Kauf von einem der verschiedenen Founder's Packs sichern.