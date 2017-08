Grey Box, Six Foot und Yager werkeln derzeit am klassenbasierten Raumschiff-Actionspiel Dreadnought, das neben dem PC auch für die PlayStation 4 erscheint. Auf der Sony-Konsole startet nun schonmal die Open Beta durch.

Wie die drei Unternehmen heute in einer Pressemail ankündigten, steht ab sofort die offene Beta-Testphase von Dreadnought im PlayStation Store der PlayStation 4 bereit. Mit dabei sind auch das exklusiv auf der Konsole erhältliche Hactar-Heldenschiff, ein neues ShareFactory-Design und zwei dynamische Designs für die PS4. Als Sprachen stehen in der Beta Spanisch, Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung.

Zusätzlich zu den Karten aus der geschlossenen Beta enthält die offene PS4-Beta von Dreadnought zwei komplett neue Karten sowie sechs neue Nachtkarten (Variationen von bestehenden Karten). In der Open Beta sind nun vier Spielvarianten enthalten: Team Deathmatch, Team Elimination, Training und der Havoc-Modus. Havoc ist eine kooperative und exklusiv auf der PS4 verfügbare Spielart, in der ein Team aus drei Leuten so lange wie möglich gegen schrittweise stärker werdende Feindeswellen bestehen muss – mit Schiffen, die sie im Spielverlauf weiter verbessern.