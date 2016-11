Ursprünglich einmal als Free-to-Play-Titel geplant, wird das kommende Drawn to Death nun doch auf ein klassisches Bezahlmodell setzen.

Dieser Umstand wurde nun in einem neuen Blog-Eintrag via PlayStation Blog bestätigt. Bereits seit längerer Zeit ist der Titel quasi in Form einer Beta mit limitierten Inhalten verfügbar. Aufgrunddessen hätten die Macher nun sehr gute Informationen aus der Community erhalten, die nun zum Umdenken geführt hätten.

Drawn to Death wird nun ein traditioneller Bezahl-Titel werden. An alle Limited-Access-Spieler gerichtet führt man jedoch aus, dass man an der eigentlichen Spielmechanik nichts gravierend ändern wolle. Drawn to Death soll weiter ein Skill-basierter Hybrid aus Hardcore-Shooter und Brawler sein.

Die Vollversion wird nun als Day-One-Paket mit insgesamt sechs Charakteren, zehn Karten, 26 Waffen und vielen verschiedenen Spielmodi angeboten. Käufer können so direkt beispielsweise auf alle spielbaren Hauptcharaktere zurückgreifen. Weitere Einzeldetails zu den Inhalten erhaltet ihr im angesprochenen Blog-Eintrag.