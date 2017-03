In der letzten Ausgabe der japanischen Weekly Jump wurden neue Details zu Dragon Quest XI enthüllt. Darunter neben neuen Monstern und einem neuen Charakter auch Gameplay-Mechaniken, die sich teilweise in den Versionen für PlayStation 4 und Nintendo 3DS unterscheiden.

Noch in diesem Jahr soll zumindest in Japan Dragon Quest XI erscheinen. In einem kurzen Artikel in der japanischen Zeitschrift Weekly Jump sind neue Details zum Gameplay, ein neuer Charakter und neue Monster vorgestellt worden. Unsere Kollegen von Gematsu haben die japanischen Texte ins Englische übersetzt.

Demnach handelt es sich bei dem neuen Charakter um den reisenden Barden Sylvia, dessen Ziel es ist alle Menschen zum Lächeln zu bringen. Allerdings wird etwas mysteriös darauf verwiesen, dass Sylvia zwar wie ein Reisender wirkt, aber sich mehr hinter ihm verbergen könnte. Ebenfalls bisher unbekannt waren die Monster Mokokkii und Lantern Kozou. Erstes verfügt über eine große Nadel mit der es seine Gegner durchlöchert. Lantern Kozou hingegen war eine weggeworfene Laterne, die sich zum Monster verwandelt hat und nachts Menschen auflauert. Allgemein wird darauf verwiesen, dass es in Dragon Quest XI Monster geben wird, die nur nachts auftauchen.

Weiter geht der Artikel auf einige Gameplay-Mechaniken ein. So haben Bewohner der Welt mit lilanem Symbol an der Sprechblase eine Aufgabe für den Spieler. Außerdem ist es möglich, Gespräche der NPCs zu belauschen, wenn man sich ihnen nähert. Dargestellt wird das durch Sprechblasen. Wie bereits bekannt, ist es zudem möglich das Land mit dem Pferd zu erkunden. In Gameplay-Videos war außerdem bereits zu sehen, dass Gegner mit dem Pferd einfach umgeritten werden können. Dies ist allerdings nur in der PlayStation-4-Version und anscheinend nicht in der Fassung für den Nintendo 3DS möglich.

Eine neue Funktion in Dragon Quest XI wird die Möglichkeit sein, überall ein Lagerfeuer zu entzünden, um sich auszuruhen. Das soll besonders bei längeren Reisen hilfreich sein, da die Lebenspunkte der Charaktere sich regenerieren und die Möglichkeit zum Speichern vorhanden ist. Des Weiteren kann man sich mit den Gruppenmitgliedern unterhalten und bei reisenden Händlern einkaufen.

Aktuell ist nicht bekannt, ob Dragon Quest XI außerhalb Japans erscheint. Neben den Versionen für PlayStation 4 und Nintendo 3DS hat Square Enix auch eine Umsetzung des Rollenspiels für die Nintendo Switch angekündigt. Informationen zu dieser liegen bisher nicht vor.