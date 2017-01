Zumindest in Japan wird Dragon Quest XI in diesem Jahr erscheinen. Schon aufgrund der technischen Gegebenheiten werden die Versionen auf den einzelnen Plattformen Unterschiede aufweisen. Das trifft im Übrigen aber auch auf die Musik zu.

Laut dem Producer ist die Entwicklung des Spiels mittlerweile in der entscheidenden Phase angelangt. Nun hat sich Komponist Koichi Sugiyama zum Thema Musik in Dragon Quest XI geäußert.

Sowohl in der PS4- als auch der 3DS-Version des Rollenspiels werden demnach im Grunde die gleichen Musikstücke zu hören sein. Allerdings gibt es zwischen Handheld und Heimkonsole Unterschiede, denn auf den Plattformen werden unterschiedliche Arrangements eingespielt. Inwieweit sich die ebenfalls bereits bestätigte Switch-Version davon noch einmal unterscheiden wird, ist jedoch nicht bekannt. Diese könnte damit sowohl auf die Musik aus der 3DS- als auch der PS4-Fassung zurückgreifen.

Die Titelmelodie zu Dragon Quest ist laut Sugiyama in nur fünf Stunden geschrieben worden. Zudem führte er in einem Interview aus, dass er die komplette Musik für das NES-Original in nur einer Woche komponieren musste.