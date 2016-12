Auf der Jump Festa wurde die Switch-Version von Dragon Quest XI erneut bestätigt. Das war allerdings nicht alles zu dem neuen Rollenspiel. Darüber hinaus wurde neues Gameplay-Material zur PS4- und zur 3DS-Version des Titels gezeigt.

Es wurde in den vergangenen Monaten immer wieder von Square Enix und Nintendo erwähnt (zur News: Dragon Quest XI Nintendo Switch), nun wurde auf der Jump Festa noch einmal ganz klar bestätigt: Die dritte Plattform, für die Dragon Quest XI veröffentlicht wird, ist Nintendo Switch. Abseits von dieser wenig überraschenden Ankündigung wurde auf der Veranstaltung neues Spielmaterial gezeigt, allerdings nicht von besagter Version für die kommende Nintendo-Konsole. Stattdessen widmete sich ein Video in der ersten Hälfte der PlayStation-4-Version, die letzte Hälfte der 3DS-Version von Dragon Quest XI.

Offenbar spielt der elfte Teil der japanischen Traditionsrollenspielreihe in der Welt von Rotozetasia. Die Hauptrolle übernimmt ein 16 Jahre alter Dorfbewohner. In dem Trailer ist ein Blick auf Camus, den blauhaarigen Dieb mit gutem Herzen zu erhaschen. Er wird einer der Verbündeten des Protagonisten sein. Dragon Quest XI erschein 2017 in Japan. Ein Release-Datum für den Westen ist bislang nicht bekannt. Der Vorgänger Dragon Quest X schaffte es nicht in unsere Gefilde, allerdings handelte es sich dabei um ein MMO. Möglicherweise haben wir mit dem neuesten Ableger etwas mehr Glück.