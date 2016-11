Seit der Ankündigung von Dragon Quest XI war es eher ruhig um den Titel geworden, doch das wird sich offenbar noch in diesem Jahr ändern.

Square Enix hat nun nämlich sein Line-up für die Jump Festa 2017 bekanntgegeben. Das Event wird ab dem 17. Dezember im japanischen Tokio seine Pforten öffnen und das Unternehmen hat zahlreiche Titel im Gepäck, darunter auch Dragon Quest XI.

Dragon Quest XI war am 28. Juli 2015 für PS4 und 3DS angekündigt worden; in der Zwischenzeit wurde auch eine Umsetzung für Nintendos Switch bestätigt. Das war es bisher aber auch schon mit handfesten Informationen, so dass das im Rahmen der Jump Festa am 17. Dezember stattfindende Panel sehr interessant sein dürfte. Director Yuji Horii wird dann wohl zahlreiche Details preisgeben; ob auch schon ein Veröffentlichungstermin genannt wird, ist aber eher zweifelhaft.

Das Übrige Line-up von Square Enix für die Jump Festa 2017 im Überblick:

Dragon Quest: Monster Battle Scanner (Stand, Trailer, Bühne) Livestream: YouTube, (17. Dezember, 15:30 Ortszeit) YouTube 2 (18. Dezember, 15:00 Uhr Ortszeit)

Dragon Quest Monsters Joker 3 Professional (Stand, Trailer)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Trailer)

NieR: Automata (Trailer)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (Trailer)

Dragon Quest XI (Bühne) Livestream: YouTube, Nico Nico (17. Dezember, 14:00 Uhr Ortszeit)

SaGa: Scarlet Grace (Trailer)

Dragon Quest X (Bühne) Livestream: YouTube, Nico Nico (17. Dezember, 12:30 Uhr Ortszeit)

Dragon Quest of the Stars (Bühne) Livestream: YouTube (18. Dezember, 13:00 Uhr Ortszeit)