Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Die Rollenspiel-Reihe Dragon Quest kann mittlerweile ja auf eine lange Tradition zurückblicken. Mittlerweile sind wir bereits bei Dragon Quest XI angelangt - und genau jener Titel wurde nun endlich auch für den Westen bestätigt.

In einer Pressemail hat Square Enix heute bestätigt, dass Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age auch den Sprung in hiesige Gefilde schaffen wird. Bis dato war das Spiel lediglich für Japan bestätigt, nun ist aber auch ein Nordamerika- und Europa-Release klar.

Und wann dürfen wir mit dem Release nun hierzulande rechnen? Den ganz konkreten Termin offenbarte der Publisher natürlich zunächst noch nicht, bestätigte immerhin aber, dass es im kommenden Jahr 2018 soweit sein wird. Zur Ankündigung gibt es auch eine Videobotschaft von Yuhi Horii, die ihr euch im Folgenden ansehen könnt. Die lokalisierte Version wird es unter anderem in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch geben; weitere Details folgen im Herbst 2017.

Der neueste Teil der beliebten Reihe folgt dem Abenteuer eines Helden, der das Geheimnis seines Schicksals mithilfe einer Gruppe charmanter Charaktere, aus der Feder des berühmten Mangazeichners Akira Toriyama, lüften muss. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age wird euch in eine Welt des Abenteuers führen und euch, begleitet durch die Musik des Komponisten Koichi Sugiyama, zu Helden machen.