Dragon Quest XI wird für 3DS, Switch und PS4 erscheinen. Aber nur Besitzer der Sony-Konsole bekommen exklusive Inhalte. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Square Enix hat auf der offiziellen Website zu Dragon Quest XI die exklusiven Inhalte der PS4-Version bekannt gegeben.

Zuallererst wurde an der Grafik geschraubt, sodass Landschaften und Gesichter schärfer und detaillierter erscheinen als auf dem 3DS. Auch die Animationen der Charaktere sollen ausgefeilter wirken. Auf der spielerischen Seite dürft Ihr zwischen zwei Kampfsystemen wählen: Entweder bewegt ihr euch komplett frei oder setzt auf eine automatische Kamera, welche die Auseinandersetzungen aus verschiedenen Kamerawinkeln zeigt.

Des Weiteren nehmt ihr am "Bowgun Adventure" teil, einer speziellen Quest-Reihe, in deren Verlauf überall in der Spielwelt Ziele mit der Armbrust unter Beschuss genommen werden müssen. Außerdem probiert ihr Euer Glück beim Automatenspiel "Magic Slots", einer Dragon-Quest-Variante des Einarmigen Banditen, die mit besonderen Items und Herausforderungen aufwartet.