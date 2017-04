Dann erscheint es in Japan

Mit Dragon Quest XI soll die bekannte Rollenspiel-Reihe abermals fortgesetzt werden. Wie angekündigt wurde heute nun der Termin bestätigt - zumindest schonmal für Japan.

In einer per Livestream übertragenen Präsentation aus Tokio hat Publisher Square Enix heute den Erscheinungstermin der kommenden Rollenspiel-Hoffnung Dragon Quest XI für Japan bekanntgegeben. In Fernost soll der Titel für PS4 und 3DS demnach ab dem 29. Juli 2017 erhältlich sein.

Ursprünglich wollten die Entwickler das Spiel zum 30. Jahrestag des ersten Dragon Quest Ende Mai veröffentlichen, doch daraus wurde nun doch nichts. Stattdessen habe man sich dazu entschieden, dem Spiel etwas mehr Zeit zu geben, um diesem den letzten Feinschliff zu verschaffen.

Auch eine Switch-Fassung ist ja angekündigt, allerdings gibt es diesbezüglich noch keinen konkreten Erscheinungstermin. Auch zu den Planungen für die westliche Veröffentlichung des neuen Teils hat man sich noch nicht geäußert. Dafür gibt es zwei neue Trailer, welche die 3DS- und die PS4-Fassung ausführlicher zeigen.

Dragon Quest XI - 3DS Gameplay Overview Trailer (jap.) Das Video verschafft euch einen kurzen Videoüberblick über die 3DS-Umsetzung von Dragon Quest XI.