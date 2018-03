Fans der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe Dragon Quest dürfen sich freuen, denn seit heute gibt es endlich einen Release-Termin für den neuen Teil Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals.

Dragon Quest XI kommt in hiesigen Gefilden mit dem Untertitel Streiter des Schicksals in den Handel. In einer Pressemeldung hat Square Enix nun den Termin des neuesten Serienablegers für die Plattformen PS4 und PC bestätigt. Der PC-Release wird dabei über Steam erfolgen.

Interessierte dürfen sich für die beiden genannten Plattformen demnach den 04. September 2018 rot im Kalender anstreichen; die Wartezeit beträgt damit also noch etwa ein knappes halbes Jahr, bis ihr die Fortsetzung der Reihe von Serien-Erfinder Yuji Horii, Charakter-Designer Akira Toriyama und Komponist Koichi Sugiyama in Händen halten dürft.

Der neueste Teil nimmt euch mit auf die gefahrvolle Reise eines gejagten Helden, der das Geheimnis seines Schicksals mit Hilfe von Mitstreitern lüften muss. Dabei verschlägt es euch auf mehrere Kontinente und die weite See, wobei ihr von einer ominösen Macht erfahrt, die die Welt bedroht. Diese gilt es in ausgetüftelten, rundenbasierten Kämpfen zu bezwingen.

Die Macher versprechen neben der Haupthandlung auch zahlreiche Nebenmissionen und Minispiele, so dass euch Dragon Quest XI über 100 Stunden lang beschäftigen soll. In Europa bekommt das Spiel mehrere Upgrades und Verbesserungen spendiert, die es so in der japanischen Originalversion noch nicht gegeben hat, darunter englische Sprachausgabe, ein härterer Spielmodus, eine verbesserte Benutzeroberfläche und ein Kameramodus.