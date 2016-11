Der Rollenspiel-Klassiker Dragon Quest VIII wird für den Handheld 3DS aus dem Hause Nintendo bekanntermaßen neu aufgelegt. Nun gibt es für diese Spielversion einen konkreten Termin.

Wie Nintendo nun bestätigte, wird Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King den Weg im Januar in westliche Gefilde finden. Für Nordamerika wurde der 20. Januar 2017 als Erscheinungstermin genannt, der im Übrigen aber auch für den europäischen Markt gilt.

Auf dem 3DS erhält Dragon Quest VIII diverse Neuerungen spendiert, darunter unter anderem neue Story-Inhalte, eine volle Vertonung der Charaktere, zwei zusätzliche spielbare Charaktere, neue Nebenquests, StreetPass-Funktionalität und mehr. Ein Fast-Forward-Feature kürzt die Zeit, die ihr in zufallsgenerierten Kämpfen verbringen müsst, ein Quick-Save-Feature ermöglicht schnelles speichern. Auch eine verbesserte Grafik sowie ein alternatives Ende sind gegenüber der ursprünglichen PS2-Fassung an Bord.