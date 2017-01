Mehr als zwölf Jahre ist es her, dass Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs in Japan in den Handel kam. Am 27.11.2004 erschien der Titel dort für die PlayStation 2. Es dauerte 16 weitere Monate, bis auch hierzulande die Spieler König Trode helfen durften. Jetzt, 2017, erscheint der Titel bei uns für den 3DS, wieder eine ganze Weile nach dem Japan-Release. Doch das einst hochgelobte Spiel wurde nicht einfach auf den 3DS portiert, sondern mit sinnvollen Neuerungen bestückt.

Spieler, die bereits auf der PS2 aktiv waren, kennen sicher die Geschichte von Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs, galt das Rollenspiel aus dem Hause Square Enix doch schon damals als eines der schönsten Spiele des RPG-Genres. Zudem wurde dem Titel die Ehre zuteil, auch in Europa veröffentlicht zu werden, was bis vor einiger Zeit für die Dragon-Quest-Reihe noch ganz anders aussah. Von der erschienen die meisten Teile nämlich nur in Japan, manchmal auch in Nordamerika, den Sprung zu uns schafften nur wenige davon. Das ist ein wenig unverständlich, muss sich die Dragon-Quest-Serie doch qualitativ nicht hinter zum Beispiel Final Fantasy verstecken.

Die Suche nach Dhoulmagus

Für all jene, die bisher noch nichts von diesem einst so großen Rollenspiel gehört haben: In Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs schlüpft ihr in die Rolle eines namenlosen Helden. Dem wurde die Aufgabe zuteil, König Trode bei einem „Problem“ zu helfen. Kein alltägliches Problem, sondern eher eines der ausgefallenen Sorte. König Trode und seine Tochter wurden von einem durch die Lande streifenden Narren verwunschen und stecken nun in der Haut eines krötenähnlichen Wesens beziehungsweise in der eines Pferdes. Ihr wurdet vom König angeheuert, den Übeltäter Dhoulmagus aufzuspüren, damit er den Fluch rückgängig macht.

Bei eurer Suche nach Dhoulmagus erfahrt ihr jedoch, dass er wesentlich mehr im Schilde führt, als „nur“ einen König in eine riesige Kröte zu verwandeln. Wie ein Schreckgespenst zieht er durch die Lande und richtet überall Chaos und Verwüstung an. Was hat er Schreckliches vor und wie könnt ihr ihn stoppen? Das sind Fragen, die im Laufe des Spiels beantwortet werden. Von Beginn an steht ihr nicht allein auf weiter Flur, sondern habt einen Mitstreiter an eurer Seite: den Banditen Yangus. Exbandit, um genau zu sein, denn er hat sich vorgenommen, ab sofort ein ehrliches Leben zu führen.

Nach und nach trefft ihr auf weitere Charaktere, die sich eurer Gruppe anschließen wollen. Meist, weil sie ebenfalls unter Dhoulmagus leiden mussten. So auch Jessica, die ihr recht früh im Spiel trefft. Ihr Bruder fiel dem gesuchten Schurken zum Opfer und verstarb. Dass die magieaffine junge Dame auf Rache sinnt, ist nachvollziehbar. Ihr stürzt euch daher in ein Abenteuer, das euch durch die weiten Landstriche mehrerer Königreiche führt, immer auf der Suche nach dem Bösewicht.

Offene Spielwelt

Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs war ein für die damalige Zeit eher ausgefallenes Spiel. Es setzte zwar auf einen recht linearen Verlauf der Story, bot aber eine offene Spielwelt, die frei erkundet werden durfte. Zumindest, wenn man mit den Monstern fertig wurde, die überall in der Spielwelt lauerten. In der Urversion des Spiels waren die jedoch nicht zu sehen, wie in alten Final-Fantasy-Teilen tauchten sie aus dem Nichts auf und ein Zufallskampf folgte dem anderen.

Das ist in der aktuellen 3DS-Version nicht mehr so, stattdessen seht ihr die Monster jederzeit in der Spielwelt. Stellt ihr es geschickt an, könnt ihr ihnen rechtzeitig ausweichen und spart euch dadurch viele Kämpfe gegen zu schwache Gegner, die euch damals noch per Zufall attackiert hätten. Kämpfe finden wieder rundenbasiert statt. Ihr steht euren Kontrahenten gegenüber, nacheinander gebt ihr euren Gruppenmitgliedern Befehle, welche Aktion sie ausführen sollen. Ob sie mit einer Waffe angreifen, einen Zauber sprechen oder einen Gegenstand verwenden, liegt an euch.

Dragon Quest VIII - Story Trailer Dragon Quest VIII erscheint im Januar 2017 auch für den 3DS; der Trailer klärt Interessierte schonmal über die Handlung auf.

Wollt ihr nur euren Hauptcharakter befehligen, dürft ihr für eure Mitstreiter Taktiken festlegen, nach denen sie automatisch im Kampf agieren. Sind alle Gegner besiegt, erhaltet ihr Gold, Erfahrungspunkte und hin und wieder einen Gegenstand. Habt ihr genug Erfahrungspunkte angesammelt, steigt ihr nach und nach im Level auf. Das bringt euch nicht nur bessere Werte ein, die jedoch automatisch vergeben werden, sondern auch Talentpunkte. Diese Punkte könnt ihr auf vier Waffenkategorien und eine Sonderfertigkeit verteilen, wodurch ihr eure Charaktere spezialisiert.

Da es keine echten Klassen gibt, legt ihr durch die Vergabe der Punkte fest, welche Waffenart eure Helden nutzen und wie sie dadurch im Kampf vorgehen. Setzt ihr die Punkte beispielsweise bei eurem Helden auf Schwerter, wird er mit starken Attacken einzelne Gegner angreifen. Verteilt ihr sie hingegen auf den Bumerang, greift ihr mehrere Gegner auf einmal an, richtet aber bei einzelnen weniger Schaden an. Es ist vollkommen euch überlassen, wofür ihr euch entscheidet. Zusätzlich lernen eure Charaktere nach und nach automatisch diverse Fähigkeiten, mit denen sie zum Beispiel heilen können oder euch in eine Stadt teleportieren.