Square Enix hat heute eine weitere Umsetzung von Dragon Quest Heroes II sowie eine besondere Edition zum Release angekündigt.

Rund um das Action-Rollenspiel Dragon Quest Heroes II gab es am heutigen Mittwoch allerhand Neuigkeiten. Nicht nur, dass es einen frischen Trailer gibt, den ihr euch weiter unten zu Gemüte führen könnt, auch eine PC-Fassung wurde angekündigt.

Bis dato war die PS4-Version des Spiels für den 28. April 2017 in Europa datiert gewesen. Nun steht fest, dass auch PC-Gamer in den Genuss des Titels kommen - und das sogar etwas früher. Via Steam erscheint das Spiel bereits am 25. April 2017.

Für die PS4 wird das Spiel bei teilnehmenden Händlern zum Verkaufsstart außerdem in der speziellen Day One Explorer's Edition zu haben sein. Diese kann auch vorbestellt werden und bietet euch 15 exklusive DLC-Gegenstände und ein Wendecover.