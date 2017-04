Wer sich für das neue Dragon Quest Heroes II auf der PlayStation 4 interessiert, der kann sich nun vorab selbst ein Bild vom Spiel machen.

Wie Square Enix heute ankündigte, gibt es ab sofort eine kostenfreie, spielbare Demo von Dragon Quest Heroes II im PlayStation Store. Noch vor dem eigentlichen Release der Vollversion können PS4-Gamer somit selbst Hand an das neue Abenteuer anlegen und sich von diesem überzeugen.

In der Demo könnt ihr in der Rolle von Rafael, Resa, Schnitz oder Maribel speziell entworfene Missionen spielen, um die Grünen Gründe vor Monsterhorden und einem Bossgegner zu verteidigen. Die Vollversion erscheint dann am 28. April 2017 für die PS4 und ist bei teilnehmenden Händlern als spezielle Day One Explorer's Edition erhältlich. Diese Vorbesteller-Edition bietet 15 exklusive DLC-Gegenstände sowie ein Wendecover. Für den PC erscheint der Titel via Steam bereits am 25. April 2017.