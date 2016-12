Erst kürzlich wurde mit dem 28. April 2017 der europäische Erscheinungstermin von Dragon Quest Heroes 2 auf der PS4 bekanntgegeben. Eine andere Umsetzung des neuen Serienablegers wird in hiesigen Gefilden aber nicht zu haben sein.

Wie Square Enix mittlerweile offiziell bestätigte, wird in hiesigen Gefilden die Vita-Umsetzung des Spiels definitiv nicht erscheinen. Laut Dan Seto, Community Manager von Square Enix Japan, sei die Plattform im Westen schlicht keine vernünftige Option, um eine lokalisierte Version des Titels in Betracht zu ziehen. Die Vita ist in Japan deutlich angesagter als in Nordamerika oder Europa.

In Japan war das Spiel neben der PS4 auch für die Vita und die PS3 veröffentlicht worden. In Europa ist lediglich die PS4-Fassung terminiert und bestätigt worden; zu einer PS3-Umsetzung gibt es - im Gegensatz zur Vita - bis dato noch keine generelle Absage. Es deutet aber Vieles darauf hin, dass es Square Enix in hiesigen Gefilden schlicht bei der PS4-Fassung belassen wird.