Ab dem 14. Oktober wird Dragon Quest Builders für PS4 und PS Vita erhältlich sein. Wer sich vorab selbst vom Titel überzeugen möchte, hat nun anhand einer Demo die Möglichkeit dazu.

Wie Square Enix heute in einer Pressemitteilung mitteilte, können alle Interessierten ab sofort ihr Bau- und Kampfgeschickt in der spielbaren Demo von Dragon Quest Builders testen. Diese ist kostenfrei im PlayStation Store sowohl für PS4 als auch für PS Vita erhältlich. Enthalten ist ein einführendes Kapitel, in dem ihr eine großflächige und offene Insellandschaft erkunden, eine Stadt wiederaufbauen und Monsterhorden bekämpfen dürft. Gleichzeitig müsst ihr diverse Quests erfüllen.

Die Veröffentlichung der Vollversion erfolgt in Europa am 14. Oktober. Frühe Käufer können sich die Day-One-Edition sichern, die eine Auswahl an exklusiven Bau-Anleitungen für Gegenstände im Spiel beinhaltet.