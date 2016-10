Produzent Noriyoshi Fujimoto hat jetzt mehr Veröffentlichungen von Dragon Quest im Westen versprochen.

Frohe Kunde für alle Fans von Dragon Quest: Noriyoshi Fujimoto, Produzent von Dragon Quest Builders, hat jetzt gegenüber MCV in Aussicht gestellt, dass künftig mehr Teile der langjährigen Rollenspielserie von Square Enix den Sprung in den Westen, also auch zu uns, schaffen könnten. Dragon Quest feiert in diesem Jahr bereits seinen 30. Geburtstag.

Laut Fujimoto sei die Reihe in unseren Gefilden noch nicht so bekannt, wie man es bei Square Enix gerne sehen würde. Dabei habe sie eine ganze Epoche in der Spielegeschichte geprägt. Neulinge seien stets von Variantenreichtum und Tiefgang des Universums überrascht, hätten aber sicher gerne auch Zugang zu der Welt, die seit 30 Jahren aufgebaut wurde.

Verantwortlich für das Umdenken von Square Enix könnte auch der Erfolg von Dragon Quest Builders sein. Alleine in Japan verkaufte sich die Mischung aus Rollenspiel und Minecraft innerhalb weniger Tage nach dem Launch über eine halbe Million Mal. Offenbar sieht man langfristig im Westen einen ähnlichen Boom.

Dragon Quest VIII war am 13. April 2006 der erste Serienteil, der es nach Europa schaffte. Am 16. September 2016 wurde mit Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit die Neuauflage des PS2-Klassikers für den Nintendo 3DS veröffentlicht.