Square Enix hat während eines Live-Streams Dragon Quest Builders 2 für PlaySation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Die Fortsetzung des Baukasten-Spin-offs bringt ein von Fans gewünschtes Feature mit sich.

Im Zuge eines Live-Streams anlässlich des Dragon Quest Summer Festival 2017 in Tokio hat Square Enix Dragon Quest Builders 2 für PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Bereits der Vorgänger des Minecraft-ähnlichen Baukastens mit Rollenspiel-Elementen konnte bei seiner Veröffentlichung im Oktober 2016 in unserem Dragon-Quest-Builders-Test überzeugen. Allerdings fehlte ein wichtiges Feature, das der Nachfolger nun bieten soll: einen Koop-Modus.

Demnach wird es in Dragon Quest Builders 2 möglich sein, gemeinsam mit bis zu drei Freunden die Fantasy-Welt zu erkunden, Monster zu bekämpfen, Materialien abzubauen und allerlei Bauwerke zu errichten. Hierbei stellen euch die Entwickler neue Möglichkeiten zur Verfügung. So wurde die Grenze beim Stapeln von Blöcken nach oben oder unten erhöht. Auch wird es möglich sein, Hänge anzulegen, überdies können hoch gelegene Orte mit Wasser gefüllt werden, wodurch ihr etwa Wasserfälle realisieren könnt. Weitere Neuerungen sind der Gleiter, mit dem ihr euch in der Luft fortbewegen könnt und die Möglichkeit, auch Gebiete unter Wasser zu erforschen.

Zur Geschichte von Dragon Quest Builders 2 gab es während des Live-Streams nur wenige Informationen. Allerdings erklärte Dragon-Quest-Schöpfer Yuji Horii, dass sich Dragon Quest Builders am originalen Dragon Quest orientierte, während Dragon Quest Builders 2 den zweiten Serien-Teil als Vorbild hat. Passend dazu gab Yuji Horii einen Hinweis zur Geschichte und erwähnte den Namen Sydow, der im Westen als Malroth bekannt ist und der finale Bossgegner in Dragon Quest 2 war.

Wann genau Dragon Quest Builders 2 erscheinen soll, ist derzeit nicht bekannt. Yuji Horii meinte lediglich, dass es noch etwas dauern würde und dass es der Sommer 2018 sein könnte. Zu einer Veröffentlichung im Westen wurden zwar keine Angaben gemacht, aufgrund des hierzulande erhältlichen ersten Teils ist aber davon auszugehen, dass Dragon Quest Builders 2 auch in Europa und Amerika erscheint.

In nachfolgendem Video könnt ihr euch ein erstes Bild vom Gameplay in Dragon Quest Builders 2 machen.