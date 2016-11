Dragon Ball Xenoverse 2 ist im Oktober erfolgreich in den Handel gestartet. Nun geht Bandai Namco einen Schritt weiter und kündigt den ersten DLC sowie kostenfreie Updates für das Spiel an.

Ein erstes Update ist demnach für den 20. Dezember 2016 eingeplant. Mit diesem Update erscheinen auch das erste DLC-Paket sowie jede Menge kostenlose Spielinhalte.

Das DLC-Paket #1 ist via Season Pass oder auch als Einzelkauf erhältlich und fügt dem Spiel neue Parallel-Quests, Kostüme und Attacken hinzu. Mit Cabba und Frost sind außerdem auch zwei neue Charaktere an Bord.

Als kostenloses Update werden neue Fähigkeiten, neue Kostüme und neue Attacken hinzufgefügt. Mit dem Frieza Siege Event startet dann außerdem eine Ingame-Veranstaltung, in deren Rahmen Spieler Friezas Armee in Conton City besiegen müssen. Gewinner erhalten zehn exklusive Trikots. Mit Yamchu erhält auch ein neuer Raid-Boss Einzug und es wird im Rahmen der Bandai Namco VIP Corner exklusive Inhalte in Form fünf neuer Lehrer (Future Gohan, Bardock, Cooler, Android 16 und Whis) geben.