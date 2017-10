Dragon Ball Xenoverse 2 ist bereits seit einiger Zeit erhältlich. Kein Wunder also, dass Fans des Titels nach neuen Inhalten lechzen - und diese kommen im weiteren Verlauf des Herbst 2017 in Form von Download-Inhalten.

In einer Pressemail wurden heute Details zu den kommenden neuen Inhalten für Dragon Ball Xenoverse 2 bekannt gegeben. Zwar nannte man im Zuge dessen noch keinen konkreten Erscheinungstermin, jedoch stehen schon mal die frischen Inhalte fest. So dürft ihr euch auf neue Charaktere, neue Kostüme und auch neue Gameplay-Inhalte in allen Spielversionen freuen.

Tapion und C-13 werden als weitere Recken im kostenpflichtigen DLC enthalten sein. Tapion ist ein schneller Schwertkämpfer, der mit der Flöte des Mutigen eine Barriere erschaffen kann, um Verbündete zu schützen. C-13 hingegen kann die Daten seiner Gegner auslesen und besitzt eine mächtige Fernwaffe, mit der er aus der Distanz angreift. Darüber hinaus werden Toppo- und Ribrianne-Kostüme aus der "Universal Survival Saga" in dem DLC-Paket erhältlich sein.

Durch ein kostenloses Update wird Conton City für alle Spieler um das "Hero Colosseum" erweitert. Dieses bringt ein neues Story-Kapitel sowie ein strategisches Brettspiel, das mit mysteriösen Handheld-Figuren gespielt wird, mit sich. Details dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.