Dragon Ball Xenoverse 2 ist bereits seit einiger Zeit am Markt erhältlich. Kein Wunder also, dass Fans des Titels nach neuen Inhalten lechzen - und diese kommen im weiteren Verlauf des Herbst 2017 in Form von DLC.

In einer Pressemail wurden heute Details zu den kommenden neuen Inhalten für Dragon Ball Xenoverse 2 bekannt gegeben. Zwar nannte man im Zuge dessen noch keinen konkreten Release-Termin, immerhin stehen nun die frischen Inhalte aber schonmal fest. So dürft ihr neue Charaktere, neue Kostüme und auch neue Gameplay-Inhalte in allen Spielversionen erwarten.

Tapion und C-13 werden als neue Charaktere im kostenpflichtigen DLC enthalten sein. Tapion ist ein schneller Schwertkämpfer, der mit der Flöte des Mutigen eine Barriere erschaffen kann, um Verbündete zu schützen. C-13 hingegen kann die Daten seiner Gegner auslesen und besitzt eine mächtige Fernwaffe, mit der er seine Gegner aus der Distanz angreift. Darüber hinaus werden Toppo- und Ribrianne-Kostüme aus der "Universal Survival Saga" in dem DLC-Paket erhältlich sein.

Durch ein kostenloses Update wird Conton City für alle Spieler um das "Hero Colosseum" erweitert. Dieses bringt ein neues Story-Kapitel sowie ein strategisches Brettspiel, das mit mysteriösen Hand-Held-Figuren gespielt wird, mit sich. Details dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.