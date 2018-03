Viele prominente PC- und Videospiele drängen derzeit auf den verkaufsträchtigen Mobile-Markt, darunter beispielsweise PUBG oder Fortnite: Battle Royale. Auch Bandai Namco will ein Stück vom Kuchen und hat nun mit Dragon Ball Legends einen ambitionierten neuen Serienableger für iOS und Android angekündigt.

Auch das Dragon-Ball-Franchise hat schon zahlreiche erfolgreiche PC- und Videospiele hervorgebracht, künftig sollen aber auch die unzähligen Mobile-Spieler auf iOS und Android für die Marke gewonnen werden. Im Rahmen auf der Game Developers Conference in San Francisco hat Bandai Namco daher nun den durchaus ambitionierten Titel Dragon Ball Legends angekündigt.

Der neue Mobile-Titel spielt - das ist selbstredend - im Universum der Dragon-Ball-Marke und legt einen starken Fokus auf vollwertig ausgeprägte Spieler-vs-Spieler-Kämpfe. Der PvP-Multiplayer soll dabei deutlich umfangreicher und höherwertiger ausgestaltet werden, als das sonst in Mobile-Spielen üblich ist. Dazu macht der Titel von Googles Cloud-Plattform Gebrauch.

Während viele Mobile-Spiele in Sachen Multiplayer auf geografisch segmentierte Server oder KI-Gegner basierend auf Profilen echter Spieler setzen, will Dragon Ball Legends hingegen echte PvP-Aufeinandertreffen ermöglichen. Via Google Cloud sollen ein reibungsloser Ablauf sowie wenige Lags gewährleistet werden.

Im Rahmen der GDC wurden offiziell noch keine Spielszenen gezeigt, hinter verschlossenen Türen gibt es aber zumindest eine erste Live-Demo. Demnach dürfen sich Spieler auf actionreiche Kämpfe mit einer nahen Third-Person-Kameraperspektive freuen. Zudem soll es einige Anleihen aus dem aktuellen Konsolenspiel Dragon Ball: FighterZ geben.