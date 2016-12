Mit Dragon Ball Fusions wurde vor einiger Zeit ein neuer Ableger der bekannten Anime-Franchise angekündigt. Im September wurde auch die Veröffentlichung in Europa bestätigt, nun gibt es hierfür auch einen konkreten Termin.

War bislang lediglich auch die Europa-Veröffentlichung im kommenden Jahr bestätigt gewesen, nannte Bandai Namco heute Morgen in einer Pressemail nun auch einen konkreten Termin hierfür. Der Publisher will Dragon Ball Fusions demnach am 17. Februar 2017 auf den Nintendo 3DS bringen. Das Datum gilt nicht nur für Europa, sondern auch für die weiteren PAL-Regionen im Mittleren Osten sowie in Australasien.

Der neue Teil soll packende Kämpfe mit zahlreichen Individualisierungs- und Anpassungsoptionen paaren. Darüber hinaus versprechen die Macher neue Modi und ein umfangreiches Aufgebot an Charakteren aus verschiedenen Dragon-Ball-Filmen und -Serien.