Die Dragon-Ball-Franchise erhält auch in Europa einen weiteren Ableger spendiert, denn Bandai Namco kündigte heute in einer Pressemeldung Dragon Ball Fusions für hiesige Gefilde an.

Bandai Namco wird das Action-Rollenspiel Dragon Ball Fusions auch in Europa auf den Nintendo 3DS bringen; das steht nun ganz offiziell fest. Mit dem Februar 2017 nannte man in der passenden Pressemeldung, die auch Versionen für die weiteren Regionen im Nahen Osten sowie in Australasien umfasst, auch bereits einen groben Erschenungstermin. Einen passenden Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Dragon Ball Fusions wird gegenwärtig noch im japanischen Fukuoka vom dort ansässigen Entwickler Studio Ganbarion fertiggestellt. Das Action-RPG wird sich durch Kämpfe, Personalisierungsmöglichkeiten, das Sammeln von Gegenständen und mehr im Dragon-Ball-Universum auszeichnen. Ihr werdet dabei auf ein breites Charakter-Ensemble aus der Franchise zurückgreifen dürfen.