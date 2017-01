Bandai Namco wird in Kürze das neue 3DS-Spiel Dragon Ball Fusions veröffentlichen. Pünktlich zum Release soll es auch ein Day-One-Update geben.

Wie heutzutage üblich, wird es auch zum nahenden 3DS-Titel Dragon Ball Fusions wieder einen Day-One-Patch geben. Wer sich das Spiel am 17. Februar 2017 zum Release direkt zulegt, muss also zunächst ein Update durch die Leitung jagen. Nun hat Bandai Namco bekanntgegeben, was sich in diesem Patch noch einmal tut.

Nach der Installation werdet ihr demnach Zugriff auf die neuen Charaktere Trunks (Super), Goku Black, Super Saiyajin Rosé Goku Black, Super Saiyajin Trunks (Super), SSGSS Vegito, Zamas und Fused Zamas erhalten. Außerdem warten frische Ingame-Gegenstände in Form neuer Kleidungsstücke, neue Titel und auch neue Special Moves. Die Installation des Updates wird sich also durchaus lohnen.