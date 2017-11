Auch zu Dragon Ball: FighterZ hat sich Bandai Namco heute in einer Pressemeldung zu Wort gemeldet. Demnach wird der neue Teil der Reihe Anfang kommenden Jahres noch umfangreicher ausfallen.

Ab dem 26. Januar 2018 soll Dragon Ball: FighterZ offiziell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Zu diesem Termin werden noch mehr Charaktere und Modi zur Auswahl stehen, wie Bandai Namco heute in einer Pressemeldung ankündigt.

Gleich drei weitere Kämpfer wurden für den neuen Titel innerhalb des erfolgreichen Franchise bestätigt. Dabei handelt es sich um Gotenks, Son Gohan (erwachsen) und Kid Buu, die allesamt mit ihren Spezialangriffen und Fähigkeiten in den Kampf ziehen. So weist Gotenks eine nur geringe Reichweite auf, überzeugt aber mit blitzschnellen Angriffen, beispielsweise der Super-Ghost-Kamikaze-Attacke, während Gohan sein wahres Potential mit seiner Ultimate-Form entfachen kann. Dagegen setzt Kid Buu seinen Kontrahenten mit sich dehnenden Armen aus der Ferne zu. Einen Trailer zu Gotenks könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen.

Zudem kündigte man auch den Arcade-Modus für das Spiel an, in dem ihr eure Fertigkeiten auf die Probe stellen dürft. Hier bekämpft ihr immer stärker werdende Gegner und steigert so euren Rang.