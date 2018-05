Ab heute könnt ihr einen neuen Modus für Dragon Ball FighterZ spielen. Damit startet das erste monatliche Event.

Bandai Namco gibt bekannt, dass der Party-Battle-Modus und der FighterZ-Cup-Modus bald in Dragon Ball FighterZ spielbar sein werden. Diese neuen Online-Modi wurden im Rahmen eines kostenlosen Updates am 9. Mai hinzugefügt. Das erste Party Battle-Event wird heute auf PlayStation 4, Xbox One und PC stattfinden.



Wie in einem neuen Video enthüllt, wird der Spielmodus neue Funktionen für Online-Kämpfer mit sich bringen. Im Party Battle-Modus können sich drei Spieler zusammenschließen und gemeinsam Koop-Kämpfe austragen. Nur wenn sie zusammenarbeiten, können sie den schwierigen Bossen Einhalt gebieten. Die Teams können sich ab heute bis zum 21. Mai der ersten Herausforderung “The Emperor Strikes Back” stellen und Freezer besiegen.



Der FightherZ Cup ist ein monatliches Turnier, in dem Spieler Punkte für ihre Z-Union sammeln können. Um die eigene Z-Union nach vorne zu bringen, gilt es, sich im harten Wettkampf durchzusetzen.



Das kostenlose Update beinhaltete außerdem neue Funktionen und verschiedene Verbesserungen. Um die Balance des Spiels zu gewährleisten, wurden einige Charakteranpassungen vorgenommen. Darüber hinaus wurden bereits bestehende Spielmodi wie der Trainingsmodus und die Combo Challenge verbessert.