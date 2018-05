Bandai Namco hat einen neuen coolen DLC-Kämpfer für Dragon Ball FighterZ vorgestellt, der aus zwei der beliebtesten Charakteren der Serie besteht.

Bandai Namcostellt Vegetto Blue als neueste Ergänzung der Kämpfer-Riege von Dragon Ball FighterZ vor. Sowohl Vegetto Blue als auch Zamasu (fusioniert) erscheinen als nächste DLCs am 31. Mai 2018.



Die enorme Stärke von Vegetto Blue entsteht aus der Potara-Fusion zwischen Goku und Vegeta. Durch Einflüsse beider Charaktere ist Vegetto Blue ein Alleskönner, der Gegner mit Fernangriffen, Würfen und Sprints angreift.





Seine „Meteor Ultimate“-Attacke ist der „Finale Kamehame-Ha“, dabei erlaubt ihm die vereinte Kraft der beiden Saiyajin, einen Ki-Strahl sowohl vom Boden aus, als auch aus der Luft abzufeuern. Vegetto Blue kann mit seiner ultimativen Attacke „Spirit Excalibur“ außerdem ein Ki-generiertes Schwert beschwören. Zudem kann eine neue Dramatic Scene freigeschaltet werden, in der Vegetto Blue Zamasu (fusioniert) mit dem „Finalen Kamehame-Ha“ besiegt.



Dragon Ball FighterZ ist bereits für Xbox One, PlayStation 4 und PC via STEAM erhältlich.