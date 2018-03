Gestern wurden die ersten DLC-Charaktere für Dragon Ball FighterZ veröffentlicht. Allerdings sind in den Dateien auch alle geplanten Kämpfer zu finden.

Gestern erschienen die ersten DLC-Charaktere Bardock und Broly für Dragon Ball FighterZ. In den Dateien des Updates finden sich sogar Hinweise auf weitere Inhalte, die das Spiel bekommen soll. Unter anderem wurde die komplette Liste der geplanten DLC-Charaktere in den Dateien gefunden und veröffentlicht.

Pflichtkauf für PlayStation-Besitzer: Top 10: Die besten Spiele für deine PS4

Demnach könnt ihr euch auf mindestens sechs weitere Kämpfer im Beat ‚em‘ Up rund um Son Goku und Co. freuen. Unter anderem werden sowohl Son Goku als auch Vegeta in ihrer normalen Form noch einen Auftritt in Dragon Ball FighterZ bekommen.

Die komplette Liste der Kämpfer:

Bardock

Broly

Zamasu

Vegito Blue

Son Goku (Normal)

Vegeta (Normal)

Android 17 (Tournament of Power)

Cooler

Nicht eindeutig klar ist, ob es tatsächlich Cooler oder nicht doch eher Caulifla ins Spiel schafft. In den Dateien ist nur das Kürzel CLF zu finden. Wofür es steht, kann nicht genau gesagt werden. Zumindest bei diesen beiden Charakteren bleibt es also abzuwarten, wer seinen Weg ins Spiel schafft. Auch muss diese Liste nicht das Ende der DLC-Charaktere bedeuten. Gut möglich, dass noch einmal neue Charaktere folgen oder der Entwickler Arc System Works eine komplett neue Version von Dragon Ball FighterZ ankündigen wird.